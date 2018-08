Aventure : le Français Benoit Lecomte traverse le Pacifique à la nage

Après avoir traversé l'Atlantique, le Français Benoit Lecomte a décidé de s'attaquer à l'océan Pacifique. Son objectif : sensibiliser à la pollution des eaux et l'état des océans. Sa combinaison est devenue sa tenue de tous les jours. Il nage 8 heures par jour dans la plus grande piscine du monde. La traversée mesure 9 000 km "pour moi c'est beaucoup plus important de nager pour alerter sur l'état des océans que parce que c'est ma passion". Accompagné d'un équipage Benoit Lecomte remonte à bord tous les soirs pour dormir et reprendre la nage là où il avait arrêté la veille. Sept ans de préparation ont été nécessaires avant que le quinquagénaire ne se lance dans l'aventure.

L'omniprésence du plastique alerte le nageur

"Il y a des choses que nous mesurons sur l'océan, l'acidité, la température, le plastique, la radio activité", explique le nageur. Il fait face à la pire épidémie de typhon dans la région. Mais il a aussi profité d'un courant chaud lui permettant d'avancer plus vite. Dans l'eau, il a aussi rencontré des tortues et des dauphins. Mais ces moments de grâce qui ne lui ont pas fait oublier l'omniprésence du plastique.