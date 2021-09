Oise : un garçon de sept ans reçoit une réponse de la reine d'Angleterre

La reine Elizabeth et le petit garçon : ce n'est pas un conte pour enfants mais bien la correspondance la plus inattendue de l'année. La souveraine a écrit ses sincères remerciements pour les gentils mots de condoléances à la mort de son mari, le prince Phillip, que lui avaient adressé Noé, 7 ans. Il est "content, très content, joyeux et puis c'est tout." Quelques semaines plus tôt, avec l'aide de sa grand-mère, Noé avait écrit à Elizabeth II, depuis l'Oise.

Noé ému par la reine, isolée

Le décès du prince Phillip, en avril, l'a beaucoup touché, parce qu'il fait écho à sa propre histoire. Son arrière-grand-père est aussi décédé en mars 2021. "Elle était toute seule, et elle était triste", résume le jeune garçon. Lors des obsèques, l'image d'une reine isolée, à distance de ses enfants, pour la protéger de tout risque lié au Covid-19, a ému Noé. Une scène que le garçon a trouvé profondément injuste.