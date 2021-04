Mort du prince Philip : un choc pour les Britanniques

Avec la mort du prince Philip, vendredi 9 avril, la reine Elisabeth II perd son plus fidèle partenaire, et se retrouve à 94 ans seule à la tête du royaume. Les Britanniques ont également perdu un grand-père.

La mort du prince Philip a été annoncée vendredi 9 avril. "C’est une immense émotion partout à travers le Royaume-Uni, explique le journaliste Matthieu Boisseau, journaliste France Télévisions, en direct de Londres pour le 13 Heures de France 2. "L’annonce a été tellement soudaine, elle vient juste d’être révélée à la population britannique, il n’y a pas encore eu énormément de réactions. Nous sommes juste à côté de Buckingham Palace, pour l’instant la foule ne s’est pas rassemblée pour rendre hommage au prince Philip", constate le journaliste à la mi-journée.



Des hommages prévus pendant une semaine

Le Royaume-Uni entre dans une phase de deuil. “Il va durer huit jours, durant lesquels des cérémonies vont être organisées. C’est l’hommage de tout un peuple, l’hommage de la Reine aussi. Elle vient de perdre son plus fidèle partenaire, son plus fidèle compagnon, elle le connaissait depuis 70 ans. Rendez-vous compte ? Quel chemin parcouru ensemble”, lance Matthieu Boisseau. Le Royaume-Uni a perdu son grand-père. En effet, beaucoup de Britanniques n’ont connu que la reine Elisabeth et le prince Philip.