Royaume-Uni : quel est le nouvel ordre de succession au sein de la couronne ?

Charles III proclamé roi, quel est le nouvel ordre de succession de la couronne britannique ? Les règles sont très strictes, fixées depuis trois siècles, et la lignée, elle, bien établie. En première position : William, le fils de Charles III. À 40 ans, il devient l'héritier du trône. À son titre de duc de Cambridge s’ajoute celui de Cornouaille, et son père le désigne très symboliquement prince de Galles. "À chaque disparition, les héritiers changent de titre, changent d'ailleurs de résidence, changent de sources de revenus. Là, c'est très intéressant de voir que l’ancien prince de Galles, en devenant roi, va par exemple laisser Highgrove à son fils", explique Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de "Point de vue".

5 000 héritiers possibles

Viennent ensuite les enfants de William : George, Charlotte et Louis de Galles. Puis, en cinquième position : Harry et ses deux enfants, qui deviennent prince et princesse, même si sa femme et lui ont renoncé à leurs titres royaux. Arrivent ensuite les frères et sœurs du roi Charles III. D’abord, le prince Andrew, ses filles et leur bébé. Puis le prince Edward et sa descendance, et enfin, la lignée de la princesse Anne. Au total aujourd'hui, la liste des potentiels futurs monarques s’étend jusqu'au 5 000ème rang.