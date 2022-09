Mort d’Elizabeth II : un nouveau roi face à de nombreux défis

Les premières images du règne de Charles III montrent un roi ouvert, se voulant proche du peuple. "Le bain de foule était absolument incroyable, ce sujet de Sa Majesté qui se permet de lui faire un bisou sur la joue, c’est peut-être un détail pour nous, mais pour les Britanniques, ça veut dire beaucoup ", analyse Etienne Leenhardt. "Il va s’afficher comme un rassembleur. Le pays est en crise sociale, économique, et même politique avec des velléités d’indépendance. On prête au roi, l’intention d’envoyer des signaux", poursuit le journaliste, listant les volontés de limiter le nombre de personnes bénéficiaires de l’argent du contribuable au sein de la famille royale, d’ouvrir Buckingham Palace ou encore de faire de Balmoral un musée à la gloire de sa mère.



Ses engagements soulignés

Sa manière de gouverner et ses possibles prises de position seront également scrutées. "On l’a beaucoup moqué au début de ses engagements, notamment pour la biodiversité et l’environnement, et on l’a vu beaucoup s’agiter et s’impliquer. La question est de savoir s’il va pouvoir s’exprimer sur le plan politique. Une fois devenu roi, le protocole lui interdit de le faire, mais est-ce que sa personnalité le rattrapera ? Ce sera aussi l’un des enjeux de ce nouveau règne", conclut Etienne Leenhardt. "Wait and see", comme disent ses sujets.