Royaume-Uni : de multiples défis attendent le nouveau roi Charles III

Charles s’est toujours préparé à ce moment, mais succéder à sa mère ne sera pas facile. Il acquiert le trône en pleine crise économique et sociale, tout en ayant à conquérir le cœur des Britanniques. Selon les sondages, son fils héritier, le prince William, est plus populaire que lui. Dans la rue, l’accession au trône de Charles III suscite des réactions partagées. "On va tous le soutenir parce que c’est le fils d’Elizabeth II", affirme une femme. "J’aurais préféré le prince William. En Angleterre, on préfère tous le prince William", déclare de son côté un homme.



Un règne sous la réserve ?

La réputation personnelle du nouveau souverain est entachée par les scandales qui ont eu lieu dans les années 1990 : la séparation avec Lady Di et sa relation adultère avec Camilla. Mais c’est sur sa capacité à maintenir l’unité du royaume que Charles sera sans doute le plus mis à l’épreuve. Il devra faire face à la volonté d’indépendance de l’Écosse, qui souhaite organiser un référendum l’an prochain. Et saura-t-il faire preuve de la même réserve que sa mère ? Ses prises de position, notamment sur l’environnement, ne sont pas un secret.