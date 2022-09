Mort d’Elizabeth II : Édimbourg se prépare à accueillir la dépouille de la reine

Dimanche 11 septembre, la dépouille de la reine Elizabeth II prendra la direction d’Édimbourg (Écosse), où la souveraine était souvent plus populaire que la monarchie.

Les derniers préparatifs ont lieu à Édimbourg (Royaume-Uni), avant que la ville ne devienne pour quelques jours le centre du Royaume-Uni et des regards du monde entier. Dimanche 11 septembre, la capitale écossaise accueillera le cercueil de la reine. La ville est fermée et ses routes quadrillées, comme lorsque Elizabeth II s'y déplaçait pour des voyages officiels.



Une messe organisée lundi 12 septembre

Après avoir quitté Balmoral (Royaume-Uni), le convoi funéraire rejoindra dans l’après-midi le palais de Holyrood, résidence officielle de la couronne en Écosse. Une messe sera organisée lundi 12 septembre dans la cathédrale Saint-Gilles. La foule pourra alors approcher une dernière fois la souveraine lors d’une procession. "C’est un moment historique auquel on veut prendre part", déclare un homme. La popularité de la reine était très élevée en Écosse : 75 %, malgré les aspirations indépendantistes.