Mort d’Elizabeth II : des anecdotes avec la reine ressurgissent

Tout au long de sa vie, Elizabeth II a montré deux visages : une femme austère et entièrement dévolue à sa tâche d’un côté et une personne espiègle et pince-sans-rire de l’autre. Lors d’un pique-nique à Balmoral (Écosse), Theresa May, ancienne Première ministre du Royaume-Uni, fait tomber un morceau de fromage sur le sol devant la souveraine. "J’ai ramassé le fromage, je l’ai mis sur une assiette et remis sur la table. Je me suis retournée et j’ai vu que tous mes mouvements étaient minutieusement observés par Sa Majesté la Reine. Je l’ai regardée, elle m’a regardée. Et elle a juste souri…". Le fromage est alors resté sur la table.

Une reine pas reconnue

Une autre anecdote a eu lieu avec son garde du corps, toujours à Balmoral. Alors qu’ils se promènent dans la campagne, ils croisent deux Américains qui ne reconnaissent pas du tout la reine. "Le gentleman américain demande à la reine : 'Vous habitez où ? Je vis à Londres. Mais j’ai une autre maison de campagne de l’autre côté de la colline'", rapporte Richard Griffin, ancien garde du corps. "'Il lui dit : 'vous devez avoir rencontré la reine ?' Elle répond : 'moi non, mais lui la rencontre souvent'. Et ensuite, il met son bras autour de mon épaule, donne l’appareil photo à la reine et lui demande de prendre une photo de nous."