Mort d’Elizabeth II : Londres en pleine préparation des funérailles de la reine

En vue des funérailles de la reine Elizabeth II, un dispositif de sécurité exceptionnel se met déjà en place à Londres (Royaume-Uni), dimanche 11 septembre. "Une présence policière qui s’est renforcée ici. Depuis ce matin, des dizaines de barrières sont installées un peu partout dans la ville et certaines rue londoniennes sont d’ores et déjà fermées parce que ces prochains jours on s’attend à plusieurs gros événements ici à Londres", énonce Naoufel El Khaouafi, en direct de Buckingham Palace.

Des milliers de policiers pour assurer la sécurité

D’abord, il y aura l’arrivée de la dépouille dans la capitale anglaise. Les obsèques auront lieu lundi 19 septembre. "À cette occasion, plusieurs dirigeants du monde entier sont attendus : Emmanuel Macron, Joe Biden, Ursula von der Leyer, la présidente de la Commission européenne pour ne citer qu’eux", poursuit le journaliste. Des millions de visiteurs sont donc attendus à Londres. Pour assurer leur sécurité, des milliers de policiers seront positionnés dans des endroits stratégiques, comme les parcs.