Mort d’Elizabeth II : les Londoniens et les touristes affluent pour voir le cercueil de la reine

Mercredi 14 septembre, les visages sont graves et l’atmosphère aussi morose que le ciel de Londres (Royaume-Uni). Devant le palais de Buckingham, les habitants et les touristes sont arrivés bouquet à la main pour saluer celle qu’ils considéraient comme un membre de leur famille. "On est arrivé hier soir. On a passé la nuit dans la voiture de mon fiancé. Ça a été un peu dur, mais si c’était à refaire, je recommencerais !", explique une londonienne.

Le cercueil sera explosé à Westminster

La dépouille de la reine est arrivée mardi 13 septembre 2022 au soir, à Londres. Le corbillard est entré dans le palais de Buckingham devant une foule venue rendre hommage à Elizabeth II. La nuit a été triste et froide pour les anglais qui ont campés près du château de Westminster où le cercueil de la reine sera exposé. Pour ce dernier salut à la reine, certains ont mis leurs plus beaux costumes.