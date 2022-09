Mort de la reine Elizabeth II : l'opération "Unicorn", un protocole millimétré dicté par la monarque

Au château écossais de Balmoral, le protocole millimétré s'est enclenché depuis la mort de la reine Elizabeth II, jeudi 8 septembre. Nom de l'opération, dictée par la reine de son vivant : "Unicorn", soit "Licorne" en français. Premier impératif : le prince Charles, qui a assisté aux derniers instants de sa mère, doit rejoindre Londres (Royaume-Uni), vendredi 9 septembre. À 11 h, il sera proclamé roi d'Angleterre au palais de Saint James, sous le nom de Charles III. 41 coups de canon seront tirés depuis Hyde Park.



Les funérailles officielles dans neuf jours

Le cercueil de la reine sera d'abord transporté dans la capitale écossaise, Édimbourg, pour que son corps puisse être exposé au palais de Holyroodhouse. Une cérémonie religieuse est prévue dans la cathédrale Saint-Gilles. Le cercueil sera ensuite transporté à Londres, à bord du train royal. Sur le chemin, en gare et aux passages à niveau, le peuple britannique est invité à se recueillir et à lancer des fleurs.



Une fois arrivé à Londres, le cercueil sera exposé dans la salle du trône de Buckingham Palace. Les funérailles officielles auront lieu au neuvième jour des cérémonies, dans l'abbaye de Westminster. Plus de 2 000 personnes seront invitées. À l'arrivée du cercueil dans la nef, tout le Royaume-Uni suspendra son activité : magasins fermés, transports à l'arrêt...