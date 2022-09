Mort d'Elizabeth II : une souveraine qui ne dévoilait pas ses émotions

Ne jamais montrer le moindre sentiment. Ne jamais prendre position. Tout au long de son règne, la reine Elizabeth II n’a jamais réellement montré ses émotions lors de ses apparitions publiques. Une maîtrise en toute circonstance, qui a toutefois pu agacer les Britanniques. "Sa position prétendait de la distance", répondait alors son entourage. L’émotion est pourtant apparue à quelques rares occasions. Notamment en 1997, lors du désarmement du yacht royal Britannia sur ordre du gouvernement. Ce 11 décembre, Elizabeth II laisse couler une larme.



Impartialité

Pendant l’ensemble de son règne et de ses voyages, jamais elle n’a paru faiblir face à sa mission. En politique intérieure, aussi, la reine a su garder toute son impartialité, notamment en lisant le programme du gouvernement et en nommant les Premiers ministres. Mais jamais elle n’aura montré un esprit partisan pour aucun des deux camps politiques du Royaume, travailliste et conservateur. Elle sera toujours restée parfaitement dans son rôle.