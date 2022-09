Mort d'Elizabeth II : un immense engouement populaire pour la procession funéraire

Pour la dernière fois, Elizabeth II a quitté, mercredi 14 septembre, le palais de Buckingham (Londres, Royaume-Uni), qui l'a vue grandir et régner. La procession funéraire a avancé au rythme cadencé de la garde royale. Derrière le cercueil, recouvert de l'étendard royal, le nouveau souverain, Charles III, et ses frères et sœurs. Au deuxième rang, ses enfants, William et Harry. Comme dans toutes les familles, les querelles ont été mises de côté durant le temps du deuil.

La reine laissée à ses sujets

Le cortège a marché durant 38 minutes, pour un dernier voyage solennel et millimétré dans la capitale, que la souveraine connaissait par cœur. Le trafic aérien a été interrompu afin de ne pas troubler le recueillement. À l'arrivée du cortège au palais de Westminster, Big Ben, l'autre monument de l'histoire britannique, a retenti, ainsi que les coups de canon.

Ce fut l'heure des applaudissements et des larmes dans la foule, qui a fraternisé autour de sa monarque. Après une brève cérémonie religieuse, la famille royale au complet a quitté le palais de Westminster, laissant la reine à ses sujets. Au moins quatre kilomètres de queue s'étirent déjà, dans la soirée, le long de la Tamise. Certains attendent depuis plus de 24 heures.