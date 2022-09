Mort d'Elizabeth II : quelles sont les étapes avant le couronnement de Charles III ?

Il ne sera pas couronné avant plusieurs mois. Après la mort d'Elizabeth II, jeudi 8 septembre, son fils Charles, né en 1948, est automatiquement devenu roi du Royaume-Uni. Selon la tradition britannique, qui veut "que le roi ne meurt jamais", "Charles est devenu roi à la seconde ou la reine est morte", explique Inews. Mais plusieurs étapes doivent tout de même avoir lieu avant le couronnement de Charles III, le nom choisi par le nouveau souverain. Franceinfo vous les détaille ici.

La première étape sera la proclamation du roi Charles III, vendredi, lors du Conseil d'accession, qui se réunit après la mort d'un souverain au palais Saint James à Londres. Quarante et un coups de feu seront tirés pour l'occasion dans Hyde Park, au cœur de Londres. Sa femme, Camilla, sera également désignée reine consort, comme demandé par Elizabeth II en février 2022.

Un couronnement millimétré

Les jours et semaines suivants seront consacrés à Elizabeth II et plusieurs semaines, ou mois, pourraient s'écouler avant que Charles III ne soit couronné. "Quand Elizabeth II est devenue reine après la mort de son père le 6 février 1952, son couronnement n'a eu lieu que le 3 juin l'année suivante", souligne Inews. Une façon, selon le journal britannique, de laisser "suffisamment de temps pour pleurer la mort du précédent souverain".

Longue et planifiée au millimètre près, la cérémonie se tiendra à l'abbaye de Westminster, à Londres, et sera menée par l'archevêque de Canterbury, une tradition qui n'a pas changé depuis presque 1 000 ans. Les membres du gouvernement britannique, de la famille royale, de l'Eglise britannique et des chefs d'Etat seront conviés à la cérémonie pendant laquelle Charles III acceptera officiellement d'être le souverain du Royaume-Uni et des nations du Commonwealth. Une fois la cérémonie terminée, la couronne de Saint Edouard sera placée sur la tête du nouveau roi, de la même façon qu'Elizabeth II fut couronnée en 1953.