Mort d'Elizabeth II : les premiers pas de roi de Charles III

Sous la prestigieuse voûte de Westminster (Londres, Royaume-Uni), lundi 12 septembre, le roi et la reine consort ont reçu, depuis leur trône, les condoléances des présidents du Parlement britannique. Charles III s'est ensuite engagé face aux lords et aux députés. Tous ont entonné le nouvel hymne, God Save the King. D'ici quelques heures, Charles III quittera Londres pour l'Écosse et se rendra auprès de la dépouille de sa mère, qui repose derrière les grilles du palais d'Holyrood.

D'Holyrood à Buckingham

La foule est importante dans les rues de la capitale. Quelques heures plus tard, le cercueil royal sera exposé au public au sein de la cathédrale Saint-Gilles durant 24 heures. Deux Écossaises ont fait six heures de route pour dire adieu à la reine. "Je pense que ce sera assez émouvant, de voir son cercueil. Mais je ne manquerais ça pour rien au monde", confie l'une d'elles. Le cercueil de la reine rejoindra ensuite le palais de Buckingham.