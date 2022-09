Mort d'Elizabeth II : les liens de la souveraine avec les neuf derniers présidents français

René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron : la Reine Elizabeth II a rencontré tous ces présidents français. En 1956, la souveraine a 30 ans. Elle est reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord depuis 4 ans. Elle fait alors sa première visite officielle en France, un pays qu'elle aime et qui le lui rend bien.



Elizabeth II complice avec François Mitterrand

Le président René Coty organise un dîner de gala, au cours duquel la jeune reine prononce un discours en français, une langue qu'elle maîtrise. Trois ans plus tard, c'est au tour de la monarque de recevoir un Président français, Charles de Gaulle, en 1960. Un chef d'État à qui elle voue une grande admiration. Vingt ans auparavant, l'homme du 18 juin débarquait à Londres (Angleterre) pour organiser la résistance à l'Allemagne nazie. En 1972, la Reine Elizabeth II est à nouveau à Paris. Le très anglophile Georges Pompidou est alors à la tête de la France. Le Royaume-Uni fait désormais partie de la communauté européenne. Elizabeth II ne donne jamais ses opinions, mais ses convictions pro-européennes sont solides. En 1976, Valéry Giscard d'Estaing est invité à Buckingham avec son épouse. Les attitudes de monarque du président français font alors sourire la Reine. En 1994, elle affiche une plus grande complicité avec François Mitterrand. Ensemble, ils œuvrent à la création du tunnel sous la Manche. Deux ans plus tard, en mai 1996, Jacques Chirac et son épouse sont à Londres. Des années plus tard, en 2008, Nicolas Sarkozy effectue une visite d'État, mais tous les yeux sont rivés sur son épouse, Carla Bruni-Sarkozy. En juin 2014, la Reine est accueillie en France par François Hollande pour célébrer le 70e anniversaire du Débarquement. Ce fut son dernier voyage en France. Plus tard, au G7 en Cornouailles, en 2021, le président Emmanuel Macron porte un regard attendri sur la Reine.