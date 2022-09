Mort d'Elizabeth II : le prix des hébergements s'envole à Londres

La foule est de plus en plus dense dans le quartier de Westminster où la dépouille de la reine sera transférée mercredi 14 septembre. Des gens sont venus du monde entier. Londres se prépare à afficher complet pour les prochains jours. L'ambiance est particulière entre deuil et événement hors norme. Jamais le nombre de réservations hôtelières n'avait été aussi élevé depuis les Jeux olympiques de 2012.

Une hausse de + 300%

Les hausses de prix des hébergements vont jusqu'à 300 %. Mélanie et sa mère avaient prévu ce voyage de longue date et acheté leurs billets d'avions depuis la Dordogne il y a plusieurs semaines.Elles voulaient réserver leur logement à la dernière minute mais ont eu une mauvaise surprise."J'avais regardé, on pouvait avoir à 400 euros pour trois nuits et quand la reine est décédée,j'ai vite réservé parce que je me suis dit que beaucoup de gens allaient venir sur Londres et on était à 650 euros", détaille-t-elle. Aujourd'hui, leurs nuits à 650 euros est affichée à 1 000 euros. La direction se défend de profiter de la situation, le marché dictant sa loi. Selon Aracelli Rius-Perez, directrice commerciale à l'Hotel Taj Londres, les prix sont fixés selon "la situation du moment".