Mort d'Elizabeth II : la Veillée des Princes par les quatre enfants de la reine

D'un même pas martial, les quatre enfants de la reine sont entrés ensemble dans Westminster Hall accompagnés d'un silence solennel. Selon un protocole toujours millimétré, ils ont pris place aux quatre coins du cercueil de la reine, drapé de l'étendard royal et orné de la couronne impériale. La Veillée des Princes a alors commencé, pour quinze minutes de recueillement, sous les yeux de la foule qui continue, respectueusement, de défiler.



Les quatre enfants en uniforme militaire

Toutes leurs vies, le roi, ses frères et sa sœur ont appris à partager leur mère avec le public. Tous les quatre portent l'uniforme militaire, même Andrew, pourtant privé de ses titres depuis des accusations d'agression sexuelle. Dans la tribune, la reine consort et les autres membres de la famille royale. Toute la nuit et dans la matinée, la vague d'admirateurs de la souveraine ne cesse de déferler. Il faut compter plus de seize heures d'attente et le parcours est saturé. Les autorités demandent aux Britanniques de ne plus faire le déplacement à Londres.