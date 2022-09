Mort d'Elizabeth II : de nombreux changements vont avoir lieu dans la vie des Britanniques

Avec l'accession de Charles III au trône, après la mort d'Elizabeth II, jeudi 8 septembre, le quotidien sonnant et trébuchant des Britanniques va se trouver chamboulé. Les quatre milliards et demis de billets, les pièces et autres timbres à l'effigie de la reine Elizabeth pourraient être progressivement remplacés pour y faire figurer le portrait de son successeur. Une annonce officielle concernant les billets sera faite une fois la période de deuil observée.

100 000 inscriptions sur les boîtes aux lettres à modifier

En attendant, les Britanniques, déjà nostalgiques, recherchent avec ferveur de précieux souvenirs de leur reine bien-aimée. "Au moment de l'annonce de la mort, il y avait beaucoup de monde dans les rues et dans notre boutique. Tout le monde était à la recherche d'objets à l'effigie de la famille royale, et spécialement de la reine", témoigne un gérant de magasin. Parmi les autres changements attendus : les inscriptions sur les uniformes des policiers ou encore celles sur les 100 000 boîtes aux lettres du pays. Le libellé des passeports devra être mis à jour. Quant à l'hymne national, c'est "God save the King" que chanteront désormais les Britanniques. Des changements nombreux, donc, dont on ne connaît pas encore la facture.