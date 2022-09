Mort d'Elizabeth II : certains maires refusent de mettre leurs drapeaux en berne

Sur le fronton de la mairie de Bourges (Cher), les drapeaux flottent librement. Il n'est pas question de les mettre en berne en hommage à la reine d'Angleterre. "La dernière fois que je l'ai fait, c'était obligatoire et c'était normal, c'était pour le décès de Valéry Giscard d'Estaing et juste avant, c'était après l'assassinat de Samuel Paty. Donc, je pense qu'il faut savoir mesurer les choses et qu'il faut réserver cela à des événements qui touchent les Français", estime Yann Galut, le maire de Bourges.

Les Français partagés

L'élu n'est pas le seul à s'indigner. Plusieurs communes de France refusent de baisser leurs drapeaux. Juridiquement, rien ne les y oblige. Les Français, eux, sont partagés. "Je trouve que le drapeau en berne ici, ce n'est pas nécessaire", pense une femme. "C'est une question de respect parce que la France a toujours un lien assez fort avec l'Angleterre", rétorque un homme. À Toulouse, le maire a déjà mis ses drapeaux en berne et dénonce une polémique stérile.