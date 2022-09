Funérailles d'Elizabeth II : qui est le duc de Norfolk, chargé d'organiser la cérémonie ?

De son propre aveu, organiser les funérailles de la reine Elizabeth II était "assez effrayant", a-t-il confié à l'historien Daniel Brittain dans le journal The Times. Edward Fitzalan-Howard est l'homme qui prépare en coulisses cet évènement hors norme, depuis environ vingt ans. De par son titre de duc de Norfolk, la lignée des premiers pairs du royaume, il lui revient de préparer plusieurs cérémonies dynastiques.

Les téléspectateurs l'ont découvert lors du couronnement de Charles III, dans un uniforme rouge brodé d'or, au balcon de Saint-James, à Londres, le 10 septembre. Ou encore lors de la signature du serment du souverain, le même jour.

The Duke of Norfolk, Earl Marshal, signs the declaration. He wears Court Uniform of scarlet coatee heavily embroidered with goldwork in a distinct oakleaf pattern pic.twitter.com/XXn8sEp4ZC — The Burgon Society (@burgonsoc) September 10, 2022

Une des plus anciennes familles aristocratiques

Edward Fitzalan-Howard, 65 ans, grisonnant et lunettes au bout du nez, occupe une place unique au sein de la monarchie britannique. A la mort de son père en 2002, il est devenu le 18e duc de Norfolk et a hérité du titre de comte-maréchal. Il lui revient ainsi de superviser l'organisation de l'ouverture de la session parlementaire, des couronnements et des enterrements des monarques, mais aussi la procession annuelle de l'ordre de la Jarretière, précise Le Point.

Edward Fitzalan-Howard vit dans le château d'Arundel, dans le Sussex de l'Ouest, et appartient à l'une des plus anciennes familles aristocratiques de Grande-Bretagne. Descendant du roi Edouard Ier Plantagenêt, au XIIIe siècle, sa famille occupe ce rôle de comte-maréchal depuis 1672.

Avant de devenir comte-maréchal, Eward Fitzalan-Howard a fait ses études à Oxford et a été à la tête d'une entreprise de gaz en bouteille. Il s'est aussi impliqué comme président de l'organisation des scouts et guides britanniques, rapporte Le Point. Le duc de Norfolk défend aussi publiquement des valeurs conservatrices, qui lui ont valu quelques controverses. Il ne cache pas son opposition au mariage des couples homosexuels et à l'avortement, et veut préserver la primogéniture masculine au sein de la haute aristocratie.

La reine consort Camilla (à gauche), et le comte-maréchal Edward Fitzalan-Howard (à droite), le 10 septembre 2022 à Londres (Royaume-Uni). (KIRSTY O'CONNOR / POOL / AFP)

Des funérailles préparées depuis vingt ans

Edward Fitzalan-Howard supervise les préparatifs des funérailles depuis qu'il est entré en fonctions, il y a vingt ans. Pendant ce laps de temps, l'équipe dédiée à cette organisation serait passée de 20 à 240 personnes, a-t-il assuré à l'historien britannique Daniel Brittain. Le duc affirme de son côté ne pas recevoir un centime pour cette mission.

Les funérailles du père de la reine, George VI, en 1952, ont servi de référence. Mais pas question de réaliser le même type de cérémonie en 2022. Eward Fitzalan-Howard reconnaît avoir pris quelques libertés par rapport à certaines traditions de la royauté britannique.

La cérémonie aura surtout lieu ailleurs. Contrairement aux funérailles du prince Philip en 2021 et du roi George VI, qui s'étaient tenues au château de Windsor, celles de la reine Elizabeth II se déroulent lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster, mieux dimensionnée pour accueillir les 2 000 invités.