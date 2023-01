Animaux : ruée sur les adoptions de chiens corgis, les préférés de la reine Elizabeth II

Bien que disparue, la reine Elizabeth II continue d'être une icône. Elle adorait les chiens corgis et en a possédé une trentaine au long de sa vie. Aujourd'hui, le prix de ces petits chiens atteint des records et tout le monde souhaite en adopter un.

Un port de tête princier, un déhanché et une allure inimitable, les corgis sont les chouchous des boutiques de souvenirs britanniques. Ils étaient les chiens préférés de la reine Elizabeth II qui en aurait eu plus d’une trentaine au cours de sa vie. Le Royaume-Uni vit dans la passion du corgi, plus encore depuis la mort d'Elizabeth II. Les demandes d’adoption ont été multipliées par dix et les hommages attirent toujours plus. "On poursuit la tradition et je sais que la reine nous regarde d’en haut", affirme une Britannique.

Près de 3 400 euros pour un chiot

Pour comprendre cet engouement, il faut se rendre au Pembrokeshire (Pays de Galle) où la race est née il y a plus de 1000 ans. À chaque portée, une femme propriétaire d’un corgi, voit désormais défiler les potentiels acheteurs des chiots. Un couple vient ainsi du Nord de l’Angleterre pour en acquérir un. Mais parfois, les acheteurs, vivant à l'étranger, choisissent en photo. Des chiots corgis sont ainsi envoyés aux Bermudes ou à Singapour. Leur prix s’élève à près de 3 400 euros.