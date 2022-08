Mort de Lady Di : 25 ans après, la popularité de la princesse est intacte

Un sourire à toute épreuve et une coupe à la garçonne iconique. Lady Diana, photographiée, repose en paix sur un parterre de fleurs, le 1er septembre 1997. Un tapis tissé d'hommages et de pleurs impossibles à compter. Pourtant, sa mort date d'à peine 24 heures. À l'annonce de son décès, des milliers d'Anglais de tous milieux sociaux se pressent devant Kensington Palace, résidence de la princesse. Sur tous les visages, s'affiche la même tristesse.

La princesse du peuple

Car Lady Di a su briser la glace de la royauté pour réchauffer et toucher les cœurs. "C'est maintenant qu'elle est morte que l'on réalise combien elle comptait pour nous tous", témoignait une Anglaise en 1997. Les hommages submergent Kensington, mais bouleversent surtout la royauté. Elizabeth II reste silencieuse et invisible. Ce n'est que cinq jours plus tard que la reine, qui revient d'Écosse, vient se recueillir devant Buckingham Palace. 25 ans après, les fleurs ne tapissent plus les allées de Kensington Palace. La fièvre est retombée, mais pas la popularité de Diana. Elle reste dans l'histoire de la monarchie la princesse du peuple.