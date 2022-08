“The Princess” : l'acharnement médiatique au cœur d'un documentaire inédit sur la vie tragique de Lady Diana, 25 ans après sa mort

Pour son nouveau documentaire, le réalisateur Ed Perkins nous plonge dans l’intimité de la vie de la Princesse de Galles. Entre illusions et trahisons, le long-métrage permet de comprendre 25 ans après sa mort, le parcours si singulier et ardu de Diana, à travers des images d’archives parfois inédites. Le film est en salles le 31 août.

Ce documentaire retrace la vie de Diana, de l’annonce de ses fiançailles avec le Prince Charles jusqu’à sa mort tragique le 31 août 1997 à Paris. Un long-métrage composé exclusivement d’images d’archive brutes (audio et vidéo), sans commentaires, pour renforcer l'immersion historique. A travers des reportages, des interviews et des "paparazzades", le film décortique le destin bouleversant de “la princesse des cœurs” qui a marqué l’histoire de la monarchie britannique, à jamais.

Une princesse traquée par la presse

Dès l’officialisation de sa relation avec Charles, Diana se fait traquer par la presse. Les médias se posent beaucoup de questions sur ce futur couple royal et veulent en savoir toujours plus. Mais celle qui va devenir princesse est mal à l’aise devant les caméras. Et le documentaire le montre aisément : les photos des paparazzis, et même les interviews officielles données avec son futur époux, ce n’est pas son habitude, elle n’ose pas vraiment. Une scène du documentaire est particulièrement éloquente. Un journaliste interrogé sur le bienfondé d'une telle traque des fiancés se veut rassurant : le mariage de Diana va officialiser son entrée dans la famille royale, assure-t-il, et la presse la laissera certainement tranquille. Il n'en sera rien.

Son mariage et la naissance de ses deux enfants sont, évidemment, très médiatisés. Et pour cause, les Britanniques semblent obsédés par le couple : d'aucuns se font tatouer le nouveau couple royal sur leur corps et certaines femmes adoptent la même coupe de cheveux que la princesse. Les moindres faits et gestes de Diana sont constamment jugés, et les remarques sexistes ne manquent pas. Lorsque Lady Di et le Prince Charles divorcent, ils font la Une de tous les journaux. Chacun raconte sa version des faits et cela alimente l’obsession nationale pour les “potins” sur la famille royale.

L'acharnement médiatique qui a créé - et en partie détruit - le phénomène Diana, est au coeur de ce documentaire. Un jeu dangereux qui a fait réfléchir sur le rôle et la responsabilité des médias - et en particulier des tabloïds - tout au long de la vie de la princesse et après son décès le 31 août 1997 dans un accident de voiture sous le Pont de l'Alma à Paris.

Un mariage qui sonnait faux...

Et pourtant. La vie de Diana semblait idyllique au début de sa relation avec Charles. Une jeune fille de 19 ans issue de l’aristocratie britannique qui entre dans la famille royale : un rêve de princesse. Sur les images, Lady Di n’est pas très à l’aise devant les caméras mais elle est amoureuse. De son côté, Charles est plus froid et indifférent. Des détails qui ne choquent pas vraiment... au début. Elle donne naissance à deux garçons : William, l’aîné et potentiel futur roi, et Harry, le cadet. Une grande majorité de Britanniques adorent la princesse, plus que Charles et plus que la monarchie. Lady Di a d'ailleurs rendu la couronne plus proche des gens, plus humaine.

Le conte de fées se transforme en cauchemar lorsque Diana apprend la relation extra-conjugale qu’entretient Charles avec une amie de jeunesse, Camilla Parker-Bowles. Lady Di avoue dans une interview que lorsqu'elle s'est mariée avec le Prince, ils étaient (déjà) trois. En novembre 1995, la princesse a accordé une interview à la BBC. Un entretien où elle parle de son mal-être et de sa descente aux enfers, devant pas moins de 23 millions de téléspectateurs. Cet épisode n’a pas plu à la couronne. Mais Diana, même sous la pression, veut enfin révéler son véritable calvaire après des années de souffrance. Un cauchemar que l'on suit au fil du documentaire, qu'on connaît, mais qui nous surprend toujours. Pourquoi la famille royale n’a rien fait ? La question reste en suspens... depuis 25 ans.

Une institution avec des valeurs dépassées

Dans ce long-métrage passionnant, on n'apprendra rien de bien nouveau sur cette période sombre de la couronne britannique. Mais il permet toutefois une réflexion plus profonde sur la relation qu’entretient le peuple anglais avec la monarchie, et surtout sur le lien, parfois malsain, du public avec des figures somme toute mystérieuses comme Diana.

Le documentaire porte un regard critique envers la famille royale qui ne s’est pas adaptée à son temps. La princesse était une femme moderne dans une institution ancienne aux valeurs quelques fois dépassées. 25 ans après la mort de Diana, cette vision négative sur la couronne n’a pas vraiment changé. C'est entre autres pour éviter la traque incessante, qu'Harry de Sussex et sa femme Meghan Markle ont pris leur indépendance il y a deux ans et sont partis vivre en Amérique du Nord avec leurs deux enfants. Un moyen de protéger leur vie privée, loin d'une royauté potentiellement toxique.

La fiche

Genre : Documentaire

Réalisateur : Ed Perkins

Pays : Royaume-Uni

Durée : 1h44

Sortie : 31 août 2022

Distributeur : Pathé Live

Synopsis : 25 ans après sa mort, la princesse Diana fascine toujours... "The Princess", film intime et immersif, retrace au plus près son histoire. A travers des archives contemporaines rares, il dévoile le profond impact de sa vie et tous les évènements qui ont façonné, et façonnent encore, la relation passionnelle du public à la monarchie