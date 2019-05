Royaume-Uni : les paris vont bon train sur le prénom du "Royal baby"

Quelques heures après l'annonce de la naissance de l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry, les parieurs sont tout excités en Angleterre. Quel sera le prénom du "Royal baby" ? "En première position, on trouve Arthur, en deuxième position, Alexander et en troisième position, Albert", explique le journaliste Arnaud Conte, en direct de Windsor (Royaume-Uni). Mais les parieurs vont devoir s'armer de patience. Il faudra attendre avant de connaître le prénom de ce nouvel enfant royal.

Les Britanniques attendent la photo du bébé

"Dans la tradition, la reine Elizabeth II doit valider le prénom avant que celui-ci ne soit diffusé. Par exemple, pour William, le frère d'Harry, il avait fallu attendre une semaine. Pour les enfants de Kate et William, il avait fallu attendre entre deux et quatre jours", rappelle Arnaud Conte. Les Britanniques attendent aussi avec impatience la photo du bébé royal, qui sera septième dans l'ordre de succession au trône britannique.

