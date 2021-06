Royal baby : Meghan Markle et le prince Harry annoncent la naissance de leur fille Lilibet

La petite fille du duc et de la duchesse de Sussex Lilibet Lili Diana Mountbatten-Windsor est née vendredi 4 juin à Santa Barbara en Californie. Le prénom choisi par Meghan Markle et le prince Harry est un double hommage. "Lilibet , c'est tout simplement le surnom de la reine que lui avait donné son époux, le feu prince Philip et par lequel il l'appelait jusqu'à sa mort, dans l'intimité. Lili en est donc le diminutif et Diana est évidemment un hommage à Lady Di, la mère d'Harry dont la mort reste pour lui un énorme traumatisme", explique le journaliste France Télévisions Valéry Lerouge, en duplex depuis Londres au Royaume-Uni.



Service minimum à Buckingham Palace

Le journaliste note qu'il n'y a pas "d'énorme enthousiasme ici à Londres autour de cette naissance". "À Buckingham Palace, c'est un peu le service minimum : la porte-parole a fait savoir que la famille et la reine étaient ravis mais par exemple, il n'y a pas le faire-part officiel sur un chevalet doré, comme le veut la tradition, et comme ce fût le cas pour le premier enfant d'Harry et Megan, Archie", poursuit le journaliste.