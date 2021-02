Le prince Harry et son épouse Meghan Markle annoncent attendre leur deuxième enfant

Meghan Markle et son époux le prince Harry attendent leur deuxième enfant, a annoncé le porte-parole du couple aux médias britanniques, dimanche 14 février dans la soirée. "Nous pouvons confirmer qu'Archie", le premier fils du duc et la duchesse de Sussex, "va être grand frère", a-t-il ajouté. "Le Duc et la Duchesse de Sussex sont fous de joie." Fin 2020, l'actrice américaine de 39 ans avait révélé avoir fait une fausse-couche durant l'été.

Misan Harriman, un photographe proche du couple, a publié une photo de Meghan Markle avec un ventre rebondi sur les réseaux sociaux. Le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent désormais en Californie, se sont mis en retrait de la famille royale britannique début 2020. Le prince Harry, sixième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, avait notamment expliqué cette décision par la pression des médias sur son couple.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9