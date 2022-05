Femmes en politique : la France est en retard

En Inde, Indira Gandhi a été Première ministre du pays de 1980 à 1994. Pendant quatorze ans aussi, une femme a été Première ministre au Pakistan, avec Benazir Bhutto (1993-2007). Au Chili, Michelle Bachelet a, quant à elle, été présidente de 2006 à 2010, puis de 2014 à 2018. De son côté, Margaret Thatcher a été Première ministre britannique pendant onze ans (1979-1990). Enfin, Angela Merkel a été chancelière allemande de 2005 à 2021.

Le contraste entre le nord et le sud de l’Europe

En Europe du Nord, six pays sur huit sont dirigés par des femmes, dont la Suède, la Finlande et le Danemark. Le journaliste Jean Chamoulaud explique que le contraste est fort avec les pays sud-européens. En Italie et en Espagne, aucune femme n’a été élu​e au pouvoir ​à la tête de l'État. Durant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, la parité a été respectée au sein du gouvernement.