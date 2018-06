Londres : un incendie s'est déclenché dans un hôtel cinq étoiles

L'établissement est situé à côté de l'ambassade de France et non loin du magasin de luxe, Harrods.

Une centaine de pompiers ont été mobilisés. Mercredi 6 juin dans l'après-midi, un incendie s'est déclenché au Mandarin Oriental Hotel, un établissement cinq étoiles situé à côté de l'ambassade de France et non loin du magasin de luxe Harrods, à Londres (Royaume-Uni).

"La brigade a reçu un appel à 15h55 [soit 16h55, heure de Paris]. Des équipes de pompiers de Chelsea, Kensington, Hammersmith, Battersea et d'autres casernes de pompiers des environs ont été envoyées sur place", ont déclaré les services de pompiers de la capitale britannique.

La cause de l'incendie inconnue

Au total, 15 engins et 97 pompiers ont été déployés sur le site du Mandarin Oriental Hotel, un bâtiment en briques rouges de 12 étages qui compte 198 chambres et suites et au-dessus duquel s'élevait un épais nuage de fumée, dans le quartier de Knightsbridge. La cause de l'incendie n'est pour le moment pas connue, ont dit les pompiers.