Londres : à la découverte des bars secrets

En dépit d'une apparence de salon de coiffure, on ne vient pas forcément dans ce commerce de Londres pour se faire beau, on y vient plutôt pour une coupe de champagne. En effet, au sous-sol, un bar secret se dévoile. L'endroit est très bien caché et invisible depuis la rue. Il est indépendant du salon de coiffure qui le recouvre. Aucune publicité n'indique son existence, les clients viennent le plus souvent grâce aux bouches à oreille.





Un lieu inspiré des bars clandestins



Ces lieux sont nommés les "Speakeasy", inspirés des bars clandestins de la prohibition pendant les années 20 aux États-Unis où l'alcool était interdit. "Dans un pub, c'est différent, les gens sont saouls et c'est bruyant. Ici, c'est beaucoup plus calme", explique un habitué. À Londres, une centaine de bars secrets se cachent à travers la ville.