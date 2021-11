Licences de pêche : poursuite des négociations entre la France et le Royaume-Uni

Des négociations importantes ont lieu ce 4 novembre entre la France et le Royaume-Uni au sujet des licences de pêche. Il manque plus de 160 autorisations aux pêcheurs français. Paris espère obtenir gain de cause, comme l'explique le journaliste de France Télévisions, Guillaume Daret, devant le ministère des Affaires étrangères.