Royaume-Uni : "Une défaite historique pour le parti travailliste"

Les premiers résultats donnent une large victoire au parti conservateur de Boris Johnson. Un résultat pas vraiment étonnant, pour l'ancien Travailliste et ministre de Tony Blair, Denis MacShane. "Très simplement, c'est une défaite historique pour le parti travailliste et son leader Jeremy Corbyn et son projet qui n'était pas du tout clair sur l'Union européenne. Monsieur Johnson est arrivé avec son charme, son humeur. Peu importe, le peuple britannique a décidé qu'il le préférait à Monsieur Corbyn. Maintenant, il aura l'autorité pour sortir du traité européen", avance l'homme politique.

"Une guerre de religion"

Pendant la campagne, les propositions faites par le parti travailliste ont semble-t-il clivé. "C'est une guerre de religion chez nous la question de l'Europe. Chez les Conservateurs, certains ne veulent pas amputer le Royaume-Uni du reste de l'Europe (…) Il a obtenu le soutien de la gauche, des jeunes, mais c'est un projet voué à l'échec et on paye un lourd tribut. L'Angleterre va rentrer dans une période très difficile pour l'économie et le peuple."