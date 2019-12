Législatives au Royaume-Uni : le triomphe de Boris Johnson

Boris Johnson peut savourer sa victoire. Le parti conservateur du Premier ministre britannique vient en effet de remporter les élections législatives au Royaume-Uni avec une écrasante majorité des voix, vendredi 13 décembre. Il s'agit "d'une victoire historique puisque c'est le meilleur score du parti conservateur depuis 1987 et une certaine Margaret Thatcher", développe notre correspondant à Londres Arnaud Comte.

Boris Johnson va avancer "les mains libres"

Le dossier du Brexit a patiné jusqu'ici en raison de la division qui régnait au Parlement. Mais aujourd'hui, "il y a une majorité claire et nette". "Boris Johnson va donc pouvoir avancer les mains libres" et gérer comme il le souhaite le divorce avec le Vieux Continent, poursuit notre journaliste. Et de conclure : "On peut dire quasi officiellement que le Brexit aura lieu le 31 janvier prochain".

