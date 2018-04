Royaume-Uni : le prince Harry et Meghan Markle n'invitent aucun dirigeant politique à leur mariage

La position du prince Harry dans l'ordre de succession au trône donne à l'événement un caractère moins diplomatique que le mariage de son frère avec Kate Middleton.

Un mariage sans politique. Le palais de Kensington a annoncé mardi 10 avril qu'il n'y aurait pas de "liste officielle de dirigeants politiques" invités au mariage du prince Harry avec l'Américaine Meghan Markle, prévu le 19 mai au Royaume-Uni. Ce qui exclut d'office la présence de la Première ministre britannique Theresa May et le président américain Donald Trump.

La position du prince Harry, cinquième dans l'ordre de succession au trône, après le prince Charles, le prince William et les deux enfants de ce dernier, donne à l'événement un caractère moins diplomatique que le mariage de son frère avec Kate Middleton, en 2011. Le Pemier ministre de l'époque, David Cameron, plusieurs membres du gouvernement britannique, ainsi que les dirigeants des pays du Commonwealth y avaient été invités.

Plus de 2 600 invités

Quelque 2 640 personnes seront tout de même conviées dans le parc du château de Windsor pour assister à l'arrivée du prince Harry et de sa fiancée. Parmi ces invités figurent 1 200 "membres du public", rencontrés au cours de voyages notamment et venant de tout le Royaume-Uni, 200 membres d'organisations caritatives, 610 issues de la communauté locale de Windsor, une centaine d'élèves d'écoles avoisinantes et 530 employés de la Maison royale. Harry et Meghan ont par ailleurs appelé les personnes qui souhaiteraient leur faire un cadeau de mariage à privilégier un don à une organisation caritative.