Le prince Harry et Meghan Markle invitent plus de 2 600 personnes au parc du château de Windsor pour leur mariage

La famille royale a vu les choses en grand. Plus de 2 600 personnes ont été invitées au parc du château de Windsor pour assister à l'arrivée et au départ du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle le jour de leur mariage, prévu le 19 mai.

"Le prince Harry et Mlle Markle ont invité 2 640 personnes au parc du château de Windsor pour assister (à leur) arrivée" et celle "de leurs invités", puis, après la cérémonie, "pour assister à la procession en calèche au départ du château", a indiqué le palais de Kensington, vendredi 2 mars, dans un communiqué.

Parmi ces invités figureront 1 200 "membres du public", d'âges et de profils variés, venant des quatre coins du Royaume-Uni. Harry, petit-fils de la reine Elizabeth II, et Meghan souhaitent que les "membres du public" soient "partie prenante aux célébrations", a souligné le palais de Kensington.

The couple has asked that 1,200 people, from all corners of the UK be selected by Lord Lieutenants, include young people who have shown strong leadership and those who have served their communities. pic.twitter.com/aIraJiXg6B