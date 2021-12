Le discours de Noël de la reine Elizabeth II est très attendu cette année : "On s’inquiète beaucoup pour sa santé"

Rarement le discours de Noël d'Elisabeth II a été autant attendu. La reine d’Angleterre a enregistré cette allocution une semaine avant Noël. Exceptionnellement, Buckingham a publié une photo avant la diffusion du discours. La reine porte une broche avec un symbole de chrysanthème accrochée à sa robe rouge. Cette même broche que l’on voit sur le cadre posé sur le bureau derrière lequel elle est assise. Il s’agit d’une photo d’elle pris en compagnie de son mari, le prince Philip, en 2007 pour leurs 60 ans de mariage. Elle arborait déjà ce bijou en 1947 au moment de leur lune de miel. Un hommage à celui qui l’a accompagné pendant soixante-treize ans et qui a disparu en avril 2021.

La reine se fait rare depuis sa brève hospitalisation en octobre dernier. À 95 ans et alors qu’elle doit fêter ses 70 ans de règne en juin 2022, le chroniqueur royal Duncan Larcombe répond aux questions de franceinfo.

franceinfo : Pourquoi ce discours est-il particulièrement attendu cette année ?

Duncan Larcombe : On s’inquiète beaucoup pour sa santé. Elle a passé une nuit à l'hôpital en octobre dernier, ça ne lui était pas arrivé depuis 22 ans ! Depuis, on ne l’a quasiment pas vue. Elle a dû rater de nombreux engagements dont le très important sommet sur le climat de la COP26 à Glasgow. Elle devait en être l'une des principales animatrices. Elle a 95 ans, tout le monde sait qu'elle ne va pas durer éternellement mais je pense que ce qui s'est passé à l'automne nous a vraiment fait prendre conscience que la reine est maintenant au crépuscule de son règne.

Est-on en train d’assister à un processus de transition officieux ?

Oui. Ce que nous avons vu en fait depuis quelques années maintenant, c'est un mouvement très lent et très progressif vers le prince Charles et le prince William, et certains autres membres de la famille royale qui assument beaucoup plus de fonctions que la reine. Le meilleur exemple, c'est la décision, il y a cinq ans, qu’elle ne ferait plus de visites officielles à l'étranger. Jusque-là c’était un peu le moment prestigieux de son calendrier annuel. Elle ne parcourt plus de longues distances.

Le prince William et le prince Charles ont gagné en visibilité mais aussi leurs épouses, la duchesse de Cornouailles, Camilla, et la duchesse de Cambridge, Kate. Les questions qui vont se poser en 2022 : est-ce le début de la fin du règne de la reine ? Verrons-nous ses héritiers prendre encore un peu plus d’importance ? Je pense que le paysage de la famille royale britannique est sur le point de connaître l'une de ses plus grandes transitions.

La reine avait jusqu’ici mis un point d’honneur à tenir son rang mais cette fois sa santé, son âge tout simplement, vont-ils la contraindre à prendre encore plus de recul ?

Oui. La question est vraiment de savoir à quel point elle va déléguer ses fonctions officielles ? Et l’on parle déjà de juin prochain, elle fêtera son jubilé de platine, 70 ans de règne. Ces dernières années, il y a eu des spéculations selon lesquelles la reine pourrait décider de démissionner ou de se retirer à la mort de son mari. Nous avons perdu le prince Philip en avril dernier.

"Le jubilé sera-t-il l’occasion de célébrer le crépuscule du règne d’Elisabeth II et de confier officiellement de plus en plus de tâches à son fils ? Pour être honnête, personne ne le sait" Duncan Larcombe à franceinfo





Ça va évidemment dépendre de sa santé. Soit les problèmes qu’elle a récemment connus étaient passagers, soit c’est une tendance plus lourde et elle est réellement affaiblie. Personne ne veut qu’elle devienne une reine virtuelle qui ne sort plus de son palais et organise ses réceptions sur ordinateur via Zoom. La reine elle-même ne voudrait pas ça. Son règne a été caractérisé par la façon dont elle va à la rencontre des gens. C'est une monarque directe, face à face.

Dans ce contexte, que faut-il attendre de cette allocution de Noël ?

C'est évidemment une tradition de Noël. Elle le fait depuis 1953 mais cette année, il y a un énorme intérêt. Elle rendra inévitablement hommage à son défunt mari. Mais elle parlera beaucoup plus encore de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne cette année avec la pandémie et le confinement. Cette année a aussi été sensationnelle pour la famille royale. En particulier avec le prince Andrew impliqué dans l’affaire Epstein et, bien sûr, le départ du prince Harry et de Meghan aux Etats-Unis. Ce sera très intéressant de voir comment Sa Majesté réfléchit à tout ça.

L’image de la famille royale est-elle aujourd’hui écornée par toutes ses affaires ?

Oui mais, c’est paradoxal, je pense que la reine n’a jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui. Elle est vraiment devenue la grand-mère du pays. Pendant le confinement, elle a diffusé des messages poignants de soutien à la nation. Le peuple britannique l’a aussi vu contrainte de porter un masque à quelques mètres du cercueil de son mari lors des obsèques. Il y a eu une vague d'amour et de soutien pour la reine. Elle est incroyablement populaire dans le cœur des Britanniques. Je ne dirais pas la même chose du Prince Charles qui est appelée à lui succéder. Il le sait d’ailleurs, il ne bénéficie pas de la même popularité.