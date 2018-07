L'athlète paralympique Chloé Ball-Hopkins et Asos lancent un survêtement adapté aux personnes en fauteuil roulant

Une combinaison waterproof et adaptée aux fauteuils roulants. L'athlète paralympique Chloé Ball-Hopkins et la marque britannique Asos lancent un survêtement adapté aux personnes handicapées. Comme la sportive le raconte à la BBC, jeudi 5 juillet, la jeune femme de 21 ans, qui pratique le tir à l'arc, a eu cette idée après après s’être retrouvée complètement trempée par la pluie au Splendour Festival, en Angleterre.

Dans un tweet, Chloé Ball-Hopkins, également journaliste pour la chaîne britannique, précise que ce vêtement peut aussi être porté par des personnes valides.

So over the last several months I have been working with @ASOS to create a fashionable, yet practical waterproof all in one! Not just for people like me in a chair but for anyone. It's about making fashion accessible! So what should be next?! https://t.co/1gzzkRlED9 pic.twitter.com/7yS57QEmpD