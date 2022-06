Jubilé d'Elizabeth II : un concert géant organisé

C’était un concert très attendu outre-Manche. En l’honneur du jubilé de la reine Elizabeth II, un concert géant a été organisé à Londres (Royaume-Uni). Un parterre de stars impressionnant était présent parmi lesquels Andréa Bocelli, Rod Stewart ou encore la très connue Alicia Keys. Le Prince Charles en a profité pour prendre la parole où il a rendu un hommage appuyé et rempli d’affection à sa mère.

Une apparition remarquée de la souveraine

Si la reine n’était pas présente en chair et en os, elle a tout de même ouvert le bal. Elle a figuré dans un court-métrage filmé dans son château de Windsor en compagnie de l’ours Paddington, coqueluche du Royaume. Cette scène voit la reine et le personnage de dessin animé prenant une tasse de thé dans une ambiance bon enfant où la monarque apparaît très souriante. Un petit film qui a fait sourire le Prince William et son fils George.