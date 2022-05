Irlande du Nord : les nationalistes du Sinn Fein vont prendre la tête du gouvernement

M. Boisseau, C. Madini

Pour la première fois en Irlande du Nord, le Sinn Fein, parti nationaliste, remporte une élection et prend la tête du gouvernement. "C'est un moment capital pour notre vie politique et notre peuple", assure Michelle O’Neill, vice-présidente du Sinn Fein. Depuis sa création en 1921, l'Irlande du Nord était dirigée par les unionistes, partisans de l'appartenance au Royaume-Uni. Les nationalistes proposent eux un référendum pour fusionner avec la République d'Irlande.

3 500 morts pendant la guerre civile

Jusqu'en 1998, la guerre civile entre protestants unionistes et catholiques nationalistes a causé 3 500 morts. Dans certaines villes, les divisions perdurent. Pour beaucoup, les affrontements ne pourraient plus avoir lieu, puisque la question identitaire est moins centrale. La troisième force du pays est le parti Alliance qui ne prend pas position sur la réunification. "Aujourd'hui, le vote pour notre parti montre que les gens veulent plus que cela", affirme Naomi Long, cheffe du parti Alliance.