Reportage En Irlande du Nord, le parti nationaliste Sinn Fein peut remporter les législatives locales pour la première fois : "Vous devez accepter le choix des électeurs"

L’Irlande du Nord dans le doute. Des élections locales ont lieu au Royaume-Uni, ce jeudi 5 mai. Sur Shankill Road, l'une des routes principales traversant le nord-ouest de Belfast, on sait rapidement la tendance du quartier. Des trottoirs bleu blanc rouge comme l’Union Jack, même si la couleur est un peu passée, des fresques en hommage à des militaires britanniques : nous sommes chez les loyalistes, ceux qui veulent rester dans le Royaume Uni. Évidemment, les habitants votent majoritairement unioniste, et plutôt pour la branche la plus radicale. Impensable ici d’imaginer, comme le promettent les sondages, un Premier ministre du Sinn Fein, le parti nationaliste qui prône la sortie du Royaume-Uni. Et encore moins de partager la gouvernance.

Il s'agit de la ligne officielle du principal mouvement mais pas celle de Francis. Il vit ici depuis toujours. "Je pense que c’est idiot, déclare-t-il. Si vous êtes un parti démocratique, vous devez accepter le choix des électeurs. Alors, si le Sinn Fein a plus de voix, ils devraient se joindre à eux pour gouverner,." Francis votera bien unioniste par conviction, par habitude aussi. Mais comme le scrutin le lui permet, il panachera avec d’autres listes.

Une fresque dans le quartier unioniste de Belfast, mai 2022. (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)

Le Sinn Fein, un parti comme les autres ?

Un kilomètre plus loin, mêmes gazouillis d’oiseaux, mêmes modestes maisons en briques rouges avec un étage, même ciel gris, mais, ici, c’est le fief des nationalistes. Il y a aussi des fresques murales : elles célèbrent les héros du combat contre Londres et ceux qui veulent une Irlande unie comme Henry. Mais le Sinn Fein qu’il aimait tant finit par l’énerver. Ils ne sont pas meilleurs que les autres dit-il aujourd’hui. "On ne les voit pas de l’année et puis là, 15 jours avant les élections, vous les voyez, déplore Henry. Dans le passé, j’avais plus confiance en eux, mais, en fait, ce n’est pas tellement une question de confiance. Même si vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose pour vous, ils n’en seront pas capables."

Une fresque en hommage à Bobby Sands sans le quartier nationaliste de Belfast, mai 2022. (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)

Le scepticisme d'Henry s'explique car l’Irlande du Nord ne décide pas toute seule. La preuve, il y a six ans : si elle a voté contre le Brexit mais elle a été emportée avec tout le Royaume-Uni hors de l’Europe. Mais surtout le pays ne voit plus la politique par le seul prisme du combat ancestral, unioniste contre nationaliste, protestant contre catholique. La santé, l’éducation, le pouvoir d’achat sont les préoccupations des Nord Irlandais aujourd’hui au moment d’aller voter.