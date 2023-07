"Il m’a attrapée par les hanches et collée contre son entrejambe" : au Royaume-Uni, des salariés de McDonald's dénoncent des agressions sexuelles

Tandis que la BBC a dévoilé plusieurs témoignages, McDonald's au Royaume-Uni présente ses excuses et promet des enquêtes internes.

La chaîne de fast-food McDonald's est touchée au Royaume-Uni par des affaires de harcèlement sexuel et moral, de racisme et de misogynie. Selon une enquête de la BBC, plus d'une centaine d'employés se sont plaints de maltraitances sur une période de cinq mois lors d'un questionnaire concernant leurs différentes expériences de travail.

Selon le média public d'Outre-Manche, les résultats sont vertigineux : "Sur plus de 100 allégations d'employés à qui nous avons parlé, 31 concernaient des agressions sexuelles et 78 concernaient du harcèlement sexuel. Nous avons également entendu 18 allégations de racisme, tandis que six personnes ont fait des allégations d'homophobie", peut-on lire sur le site de la BBC.

Ainsi, à 17 ans seulement, Chinyere prépare son baccalauréat et travaille en parallèle dans un restaurant McDonald's, dans le Cheshire, au nord-ouest de l’Angleterre. C’est là qu’un autre employé, nettement plus âgé, la harcèle. "Souvent, il me montrait son pénis dans la chambre froide pour me prouver qu’il n’était pas petit", témoigne-t-elle, quand son agresseur disait vouloir faire un bébé "noir et blanc" avec elle.

Dans ce témoignage recueilli par la BBC, elle dit aussi que cet homme tenait des propos racistes envers elle et d’autres salariés. Lorsqu’elle alerte la responsable du bien-être dans son équipe, on lui répond de laisser tomber.

Des enquêtes internes vont être ouvertes

Finalement, après des mois de harcèlement, son beau-père adresse un courrier au restaurant, ainsi qu'au siège de McDonald’s et à la police. L’homme est finalement licencié. Pourtant, toujours selon la BBC, les jeunes femmes interrogées ont confié "se sentir constamment jugées sur leur apparence" : "Il y a un dicton chez McDonald's : les seins sur les caisses. Les garçons dans la cuisine et les filles sur le comptoir : l'idée est de mettre des personnes attirantes au premier plan", a ainsi expliqué Lucy, 22 ans, qui travaille dans un restaurant à Norwich.

Shelby, elle, n’avait que 16 ans quand elle est embauchée. Mais rapidement, le responsable de ce restaurant dans le Berkshire, dans le grand Ouest de Londres, la met en garde contre certains salariés, et en particulier d’un employé âgé d’une cinquantaine d’années. Il se sert de l'espace exigu de la cuisine du fast-food comme excuse afin de se frotter de manière inappropriée au personnel féminin. Et puis en plein été 2022, "Il m’a attrapée par les hanches et collée contre son entrejambe. J’étais pétrifiée. J’étais dégoûtée", témoigne-t-elle.

Si elle a alerté la direction, qui n'a fait rien, l'adolescente a finalement démissionné. Shelby, invitée de l'une des antennes de la BBC, mardi 17 juillet, estime que "Chaque jeune femme qui y travaillait en a fait l'expérience", parlant d'"une culture toxique" au sein du géant du fast-foot en Grande-Bretagne.



"Profondément" désolée face à cette centaine de témoignages, McDonald's a présenté mardi ses excuses et a promis des enquêtes internes, assurant que tous les employés méritaient de travailler dans un lieu de travail sûr, respectueux et inclusif. La chaîne emploie plus de 170 000 personnes dans environ 1 450 restaurants à travers le Royaume-Uni.