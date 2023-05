Le vrai du faux. Les frites de McDonald's sont-elles végétariennes ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

L'association animaliste américaine Peta assure que les frites de McDonald's ne conviennent pas aux végétariens. Ce qui est inexact, en ce qui concerne les fast food installés en France et aux Etats-Unis.

Les frites de McDonald's contiennent-elles de la viande ? Un influenceur américain, Jordan Howlett, a semé le doute sur le réseau TikTok en affirmant ceci : "McDonald's cuit ses frites dans de l'huile végétale mélangée à de l'arôme de boeuf. C'est pour cela que leurs frites sont si goûteuses et différentes des autres. Mais c'est probablement une mauvaise nouvelle pour les végétariens."

La publication a été vue plus d'un million de fois et aux Etats-Unis, elle a fait réagir jusqu'à l'association de défense des animaux, Peta. Sur les réseaux sociaux, elle se dit en colère que même les frites McDo ne soient pas végétariennes.

McDonald's France assure pourtant de son côté qu'il n'y pas de graisse de boeuf dans la fabrication ou la cuisson de leurs frites. En France, les frites sont cuites en deux fois. Une fois à l'usine, avant d'être congelées, puis une autre fois pour les décongeler dans les cuisines du fast food. Et à chaque fois c'est de "l’huile de tournesol ou de l’huile de colza" qui est utilisée, a indiqué la firme à franceinfo. "Nous n'ajoutons ni agent de saveur, ni arôme artificiels ou additif d'origine animale", assure par ailleurs McDonald's France.

Aux Etats-Unis, le goût du boeuf reproduit à partir de "dérivés de blé et de lait"

Les frites d'un McDo à New York n'ont pas le même goût qu'à Paris. Et sur son site internet, l'enseigne indique qu'aux Etats-Unis. Elle fait cuire ses frites dans de l'huile avec de l'arôme naturel de boeuf. Pour autant, il n'y a pas du vrai boeuf dedans. Le goût du boeuf est reproduit à partir de "dérivés de blé et de lait". Et en ce qui concerne l'authentique frite belge, en revanche, elle est bien cuite traditionnellement dans de la graisse de boeuf.