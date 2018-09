VIDEO. Des bagagistes de l'aéroport de Londres rendent hommage à Freddie Mercury

"I want to break free" : c'est en musique, en costume et en dansant que les bagagistes de l'aéroport d'Heathrow, à Londres, ont rendu hommage, mercredi 5 septembre, à Freddie Mercury, qui y travaillait avant de devenir une star de rock. Cette date aurait marqué le 72e anniversaire du chanteur de Queen, qui s'est éteint à l'âge de 45 ans, en 1991.

Pour réaliser cette vidéo, les bagagistes ont pris des cours avec des chorégraphes professionnels, a précisé l'aéroport de Heathrow dans un communiqué, expliquant que cette initiative visait à mettre en avant l'association caritative The Mercury Phoenix Trust qui combat le sida, maladie dont est mort Freddie Mercury.

Des scènes du biopic de Freddie Mercury tournées à Heathrow

Cette vidéo anticipe aussi la sortie du biopic Bohemian Rhapsody, qui sort le 31 octobre en France, et qui explore l'identité complexe du leader de Queen, immigré du Zanzibar au Royaume-Uni, et aux origines perses, avec une sexualité que lui-même ne parvenait à définir.

Pour retracer sa trajectoire, le film comportera des scènes tournées à l'aéroport d'Heathrow. Freddie Mercury y était bagagiste il y a près de 50 ans alors qu'il habitait à Feltham, avant de devenir une star de rock.