Faits-divers : Alex Batty, un jeune Anglais retrouvé en France après six ans de mystère

Le Britannique Alex Batty, 17 ans, avait disparu en 2017. Il est réapparu jeudi 14 décembre, sur une route de l'Aude.

Après six ans de périple entre l’Espagne, le Maroc et les Pyrénées françaises, le jeune Anglais Alex Batty, disparu en 2017, vient de refaire surface dans l’Aude. Il avait passé quatre jours et quatre nuits à marcher seul vers Toulouse (Haute-Garonne). Jeudi 14 décembre, il a attiré l’attention d’un livreur, Fabien Accidini. "C’était dans un coin un peu perdu. Il avait une planche de skateboard, un sac à dos et un flash. Je me suis dit qu’il était assez jeune, à 3 heures du matin, c’est un peu bizarre", se souvient-il.

En voiture, l’adolescent lui confie avoir été enlevé par sa mère et son grand-père alors qu’il vivait avec sa grand-mère, et avoir vécu depuis en communauté spirituelle. L’adolescent évoque dans la communauté un "travail sur l’ego, la méditation, l’inexistence du monde réel et la réincarnation".

Sa mère envisageait de partir avec lui en Finlande

Il s’est enfui alors que sa mère envisageait de partir avec lui en Finlande. Une enquête a été ouverte par la police britannique. "La grand-mère d’Alex a parlé au jeune homme dans un appel vidéo hier, elle est satisfaite de le reconnaître. Nous avons des vérifications plus poussées à conduire une fois qu’il sera de retour au Royaume-Uni", a déclaré Chris Sykes, adjoint au chef de la police de Manchester (Royaume-Uni).