Attentat de Manchester : commémorations un an après le drame

Une minute de silence à Manchester (Royaume-Uni) mais aussi dans tout le pays. Un hommage aux 22 victimes tombées après la fin du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Pour cette première commémoration un an après la tragédie, beaucoup de tristesse. De la dignité aussi.

Le message d'Ariana Grande

Theresa May, la Première ministre britannique, mais aussi le prince William, ont assisté à la cérémonie à la cathédrale de Manchester. Un peu de réconfort pour les familles de victimes. Émotion aussi pour Ariana Grande qui était sur la scène il y a un an. "Je pense à vous aujourd'hui et tous les jours. Je vous aime et vous envoie toute la lumière et la chaleur que je peux vous offrir en cette journée si importante", a-t-elle publié sur Twitter. Les jeunes ont entonné le tube d'Oasis "Don't look back in anger", devenu un hymne de la résistance contre la barbarie.