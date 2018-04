L'ex-agent russe empoisonné, Sergueï Skripal, "ne se trouve plus dans un état critique"

L'ex-agent russe Sergueï Skripal, victime d'une attaque à un agent innervant le 4 mars dernier, est sorti de l'état critique dans lequel il se trouvait depuis lors, annonce l'hôpital de Salisbury (Royaume-Uni). "Il répond bien au traitement, son état s'améliore rapidement et il ne se trouve plus dans un état critique", a expliqué Christine Blanshard, directrice médicale de l'hôpital, dans un communiqué diffusé par l'agence Press Association (en anglais).

