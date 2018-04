Eurozapping : polémiques en Italie avec des douaniers français et au Royaume-Uni avec les écoliers pauvres

L'Italie n'a pas digéré l'incursion de douaniers français sur son territoire. Les photos les montrent armés. Ils ont fait irruption dans les locaux d'une ONG à Bardonnecchia pour faire un test antidrogue sur deux migrants. Une intrusion inadmissible qui a choqué l'Italie. L'incident pourrait mettre un coup d'arrêt à la coopération avec la France sur la question migratoire. Gérald Darmanin a promis de venir s'expliquer, mais il ne s'est pas excusé.

La Russie donne sa version de l'affaire Skripal. Et si c'était les Britanniques eux-mêmes qui avaient empoisonné l'ex-espion russe ? C'est la version insinuée par Moscou. Très remontée, la Russie a décidé d'expulser le même nombre de diplomates occidentaux que les pays de l'UE.

Tradition respectée en Hongrie

La pauvreté dans les écoles britanniques choque. Des enfants pâles qui arrivent le ventre vide, incapables de se concentrer et de travailler. Ils récupèrent les restes à la cantine pour survivre. Un directeur d'écoles s'insurge : "Nous sommes devenus des travailleurs sociaux. Nous payons de notre poche pour un cadeau de Noël, de la nourriture ou des uniformes". Les pouvoirs publics se désengagent alors que le Royaume-Uni compte quatre millions d'enfants pauvres.

La Hongrie fête la fertilité. Pour célébrer le renouveau à Pâques, des seaux d'eau froide sont jetés sur les filles à marier. Une facétie de leurs soupirants qui symbolisent la fécondité. Ce rite païen réjouit touristes et victimes. Les plus belles sont les plus arrosées.