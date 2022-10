Eurozapping : la tactique de volte-face assumée par Liz Truss

Après sa reculade sur la baisse des impôts pour les riches, la Première ministre britannique Liz Truss a suggéré dans la foulée qu'elle voulait renoncer à aligner les prestations sociales sur l'inflation, comme avait promis son prédécesseur, Boris Johnson. Cette nouvelle tergiversation irrite même le camp des conservateurs. La tactique de volte-face assumée par la Première ministre ne fait qu'ajouter de la confusion dans un pays en pleine crise.

L'arrivée des chargeurs uniques en Espagne

En Turquie, l'inflation devient une cause nationale. En un an, les prix ont augmenté de plus de 83%. Depuis plusieurs mois, le gouvernement accuse une collusion de l'étranger.

Enfin, l'Espagne se réjouit de l'arrivée des chargeurs uniques. Un vote à une large majorité au Parlement va changer la vie des Européens. Dès 2024, il n'y aura plus qu'un seul chargeur pour tous les appareils. Un choc de simplification pour les usagers et pour la planète.