Eurozapping : la justice britannique rejette le recours contre l’expulsion de migrants vers le Rwanda

La cour de justice britannique a rejeté le dernier recours contre le retour de migrants de différentes nationalités vers le Rwanda, comme le souhaite le gouvernement britannique. Si les premiers départs devaient avoir lieu mardi 14 juin, les ONG ne s’avouent pas vaincues et font appel pour que le vol soit annulé. Les autorités rwandaises avaient accepté d’accueillir temporairement les migrants contre un chèque de 144 millions euros. Plus de 10 000 clandestins ont rejoint illégalement le Royaume-Uni depuis le début de l’année.

Pas de second mandat pour Michelle Bachelet

En Suisse, la haute-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, ne briguera pas un second mandat. Nommée il y a 4 ans, l’ancienne présidente chilienne a été critiquée durant son mandat pour son attitude envers la Chine et pour son silence sur l’oppression des Ouïghours.



En Espagne, c’est la crainte d’une pénurie qui fait la Une de la TVE. Alors que les touristes affluent dans les villes d’Espagne, les professionnels du tourisme n’ont pas assez de saisonniers pour cet été. Des emplois précaires qui ne motivent plus les jeunes, alors 50 000 postes sont à pouvoir.