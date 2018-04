Eurozapping : l'Arménie se révolte, le boom du bio en Suisse

En Arménie, le peuple est dans la rue. À Erevan, des milliers d'Arméniens ont bravé les forces de l'ordre présentes en nombre. Un face à face qui a vite dégénéré en affrontements. L'objet de cette colère populaire est la nomination de l'ancien président comme Premier ministre. Cible de leur courroux : Serge Sargsian. Depuis 2008, il s'accroche au pouvoir en alternant les postes de Premier ministre et de chef de l'État.

Le Royaume-Uni face à son passé. Les émigrés des Antilles britanniques sont arrivés il y a 70 ans. C'est une génération oubliée et dépourvue de droits après les dernières lois sur l'immigration. Attaqué, le gouvernement britannique s'est engagé à régulariser ces immigrés qui ont participé à la reconstruction du pays après la guerre.

Le trésor d'Harald Ier découvert

En Suisse, le succès du bio se confirme. La pratique de l'agriculture biologique dans les fermes du canton du Jura par exemple a bondi ces dernières années. De plus en plus d'agriculteurs se convertissent et la demande ne manque pas. D'ici 2025, un quart des entreprises agricoles doit passer au bio.

Un trésor découvert en Allemagne. Des pièces, des bijoux, des anneaux, c'est ce que vient de découvrir une équipe d'archéologues sur l'île de Rügen. Tous ces objets ont appartenu à Harald à la Dent bleue, roi qui a régné au Xe siècle. Il a longtemps lutté contre les croyances vikings et introduit le christianisme au Danemark.

Le JT

Les autres sujets du JT